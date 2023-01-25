Поставки танков Abrams Украине могут занять месяцы или даже годы, - Reuters
Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Они рассказали, что официально о поставках Украине Abrams Штаты могут сообщить утром в среду.
Еще один источник говорит, что США собираются в течение следующих месяцев поставить Украине 30 танков.
Танки будут, вероятно, закуплены через фонд, известный как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), разрешающий администрации президента Джо Байдена получать оружие от промышленности, а не от имеющихся запасов оружия в США.
Один из чиновников сказал, что администрация Байдена могла бы использовать процесс USAI, чтобы купить Abrams у союзников, у которых они есть, отремонтировать их, а затем отправить в Украину.
Официальные лица США также заявили, что Abrams сложно обслуживать, работе на нем трудно учить, и он работает на реактивном топливе, что делает его плохим выбором для этой фазы войны.