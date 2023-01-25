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Поставки танков Abrams Украине могут занять месяцы или даже годы, - Reuters

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Поставки танков Abrams Украине могут занять месяцы или даже годы, - Reuters
США готовы приступить к процессу, который позволит отправить Украине десятки боевых танков Abrams. Но он может занять месяцы или годы.

Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Они рассказали, что официально о поставках Украине Abrams Штаты могут сообщить утром в среду.

Еще один источник говорит, что США собираются в течение следующих месяцев поставить Украине 30 танков.

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Танки будут, вероятно, закуплены через фонд, известный как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), разрешающий администрации президента Джо Байдена получать оружие от промышленности, а не от имеющихся запасов оружия в США.

Один из чиновников сказал, что администрация Байдена могла бы использовать процесс USAI, чтобы купить Abrams у союзников, у которых они есть, отремонтировать их, а затем отправить в Украину.

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Официальные лица США также заявили, что Abrams сложно обслуживать, работе на нем трудно учить, и он работает на реактивном топливе, что делает его плохим выбором для этой фазы войны.

Топ комментарии

  • юрий Шмалько ea66d093
    Зробили фетиш з тих танків. Гаубиці, снаряди, засоби ППО та далекобійні ракети більш важливі, мабуть. До речі, в США є чудові БПЛА різних типів, про які взагалі ніякі рєзнікови не говорять...
  • Urs
    повторюсь еще раз:
    "Для большинства понятие "дали танки" сводится чуть ли не "к вывели из ангара и поехали воевать", как в одноимённой игре. А то, что вместе с танками необходим колоссальный объём сопутствующих вещей - никто и не думает. Танки надо как-то доставлять к месту боёв - своим ходом моторесурс выработается очень шустро, значит нужны тягачи коих у нас просто ноль (пару "ошкошей" завёз Порошенко) совместимых с леопардами и прочими танками НАТО, необходимы расходники в немалых количествах на каждый борт, защищенная оборудованная ремзона километрах в двухстах от линии фронта с обученными техниками и запасом запчастей, необходима грамотная "мазута", само собой подготовленный экипаж, весь необходимый спектр боеприпасов, причём не в соседней стране на складе, а в минимально дозволенных зонах рядом с передовой и много чего ещё. Только так танки не станут одноразовой игрушкой, а смогут максимально долго и эффективно выполнять свою роль на поле боя." (с)
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Оця сага про танки з різних джерел повинна мати кордони. Усі плітки, від усіх ресурсів...Звідки знає ресурс коли і що . Хтось комусь сказав....
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