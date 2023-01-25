Поставки танков Abrams Украине могут занять месяцы или даже годы, - Reuters

США готовы приступить к процессу, который позволит отправить Украине десятки боевых танков Abrams. Но он может занять месяцы или годы.

Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Они рассказали, что официально о поставках Украине Abrams Штаты могут сообщить утром в среду.

Еще один источник говорит, что США собираются в течение следующих месяцев поставить Украине 30 танков.

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Танки будут, вероятно, закуплены через фонд, известный как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), разрешающий администрации президента Джо Байдена получать оружие от промышленности, а не от имеющихся запасов оружия в США.

Один из чиновников сказал, что администрация Байдена могла бы использовать процесс USAI, чтобы купить Abrams у союзников, у которых они есть, отремонтировать их, а затем отправить в Украину.

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Официальные лица США также заявили, что Abrams сложно обслуживать, работе на нем трудно учить, и он работает на реактивном топливе, что делает его плохим выбором для этой фазы войны.