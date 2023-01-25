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Французская сеть магазинов спорттоваров Decathlon уходит из России

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Французская сеть магазинов спорттоваров Decathlon уходит из России
Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon продает свои активы в России и окончательно уходит с рынка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Ритейлер рассчитывает продать весь бизнес целиком. Один источник утверждает, что Decathlon готова отдельно продать свою недвижимость в РФ.

По данным консалтинговой компании CORE.XP, Decathlon в России владеет не менее 135 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Холдинг имеет в стране два основных юрлица: "Октоблу" и "Блу Хаус". Выручка первой за 2021 год составила 28,6 млрд рублей, чистая прибыль – 1,5 млрд рублей. Выручка второй – 948,6 млн рублей, прибыль – 123,5 млн рублей.

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Ранее стало известно, что Decathlon приостановил работу в РФ.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту Decathlon и Ашана, которые продолжают работу в России.

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