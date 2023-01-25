Информация о наступлении РФ на Угледар – это попытка создать положительный нарратив, чтобы перекрыть неудачи на Бахмутском направлении, - ISW

Россияне заявили, что якобы начали, якобы наступление на Угледар. Однако это, вероятно, попытка запустить положительный нарратив, поскольку успехов на Бахмутском направлении у них нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Российские источники широко утверждали, что 24 января российские войска начали наступление вокруг Угледара (28 км юго-западнее Донецка). Это заявление, вероятно, преследовало цель создать положительные нарративы, чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса в Бахмуте", - пояснили в Институт.

В то же время оккупанты пытались подкрепить свои слова заявлениями командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, который впоследствии отредактировал свое сообщение в соцсетях, удалив из него упоминания о конкретном батальоне.

"ISW не зафиксировала каких-либо видеозаписей, указывающих на то, что российские войска начали локальное наступление в районе Угледар по состоянию на 25 января. Российские источники, вероятно, намерены повторить аналогичные продолжающиеся действия в Запорожской области, где российские источники распространили утверждение о локализованных российские наступления без каких-либо подтверждений, чтобы отвлечь внимание от того факта, что российские силы не добились каких-либо значительных успехов в оперативном отношении вокруг Бахмута", - отметили в ISW.

Эксперты также отмечают, что российские усилия предположительно сосредоточены на поддержке этой информационной операции и не предвещают возобновления российского наступления на западе Донецкой области.

"155-я ОМБР ранее сильно деградировала в ходе наступательных операций в районе Угледара в ноябре 2022 г. и вряд ли сможет восстановить новое наступление на этом участке фронта. Независимо от того, ведут ли российские войска локальные наступательные операции в районе Угледара, или российские источники преувеличивают активность России на этом участке фронта, усилия России, вероятно, сосредоточены на поддержке этой информационной операции и не предвещают возобновления наступления России на западе Донецкой области", – добавили в Институте изучения войны.

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