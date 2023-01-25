Военные РФ не решаются использовать новейшие танки "Армата" в бою из-за их "неудовлетворительного состояния", - британская разведка

По данным британской разведки, небольшую партию новейших российских танков T-14 "Армата" уже подготовили к применению на фронте, но военные не берутся их использовать из-за сомнений в их техническом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом идет речь в обзоре Министерства обороны Британии о войне в Украине.

Отмечается, что РФ подготовила небольшую партию T-14 к применению на фронте в войне против Украины, что было бы первым боевым использованием этой модели, однако российские войска, которые сейчас воюют, якобы не начинают их задействовать из-за "неудовлетворительного состояния".

"Неизвестно, что именно вызвало такую реакцию, но в последние три года российские чиновники публично упоминали о проблемах с мотором и тепловизионными системами в Т-14. В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу описывал запланированное на 2022 год производство как "экспериментальную" партию. маловероятно, что один из применяемых Т-14 будет соответствовать стандартам для нового вооружения, которое можно считать полностью готовым к применению", - пишут в обзоре.

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