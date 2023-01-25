На территории Беларуси находятся почти 6 тыс. российских военных, - ГУР МО

На территории Беларуси нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение, там нет мощного ракетного компонента, там нет воздушно-десантных войск.

Об этом сообщил представитель ГРУ МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию России, в том числе зашла уже на территорию Украины. Это Луганская область. Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск на подготовку. , который был в начале агрессии. Там нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение, там нет мощного ракетного компонента, там нет воздушно-десантных войск", - рассказал он.

По словам Скибицкого, сегодня на территории Беларуси есть один дивизион "Искандер", зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.

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