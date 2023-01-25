Жителя Одесской области, сдававшего врагу места дислокации систем ПВО, подозревают в госизмене

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры местному жителю сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый, являющийся сторонником политики государства-агрессора, решил за вознаграждение сотрудничать со спецслужбам РФ. Он должен предоставлять информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВСУ, блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области.

Как отмечается, мужчина установил и зафиксировал на видео базирование средств противовоздушной обороны в Одессе. Свои услуги он оценил в 70 тыс. грн.

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Подозреваемый был задержан во время передачи видеоматериала с дислокацией систем ПВО представителям спецслужб РФ с помощью одного из мессенджеров.

По ходатайству прокурора, подозреваемый взят под стражу без определения размера залога.