Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Новинского, митрополита Павла и других деятелей УПЦ МП

Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против экс-нардепа Вадима Новинского, наместника Киево-Печерской Лавры Павла Лебедя и других деятелей УПЦ МП.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Так, в списке фигурируют 10 человек: Вадим Новинский, Петр Лебедь (наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел), Ростислав Швец (так называемый "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви"), Константин Чернышев (так называемый "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви"), Александр Овсянников (так называемый "епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией"), Александр Таранов (так называемый "архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви"), Олег Иванов (митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви), Алексей Масленников (епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви), Вячеслав Опанасенко (так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии"), Владимир Удовенко (, управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви, митрополит Платон).

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