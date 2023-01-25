Скандал вокруг продуктовых контрактов: уволен директор департамента закупок Минобороны Хмельницкого

Кроме заместителя министра обороны Шаповалова после скандала вокруг закупок продуктов питания для военных уволен также директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкого.

Об этом сообщила в фейсбуке глава антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина, информирует Цензор.НЕТ.

Она напоминает, что с коллегами из антикоррупционного комитета заслушала министра обороны по закупкам питания для военных.

Радина выделила несколько промежуточных итогов:

1. По словам министра, в настоящее время питание военных осуществляется по контрактам прошлого года.

2. По мнению нардепа, обнародованный журналистами документ отвечает приложению к одному из новых еще не вступивших в силу контрактов Минобороны. Минобороны сообщили, что в этом и других контрактах ими обнаружены ошибки и для их исправления проходят проверки и экспертиза цен.

3. Министр не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования. В то же время, уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкого и профильный заместитель Министра Шаповалова.

4. Цены в контрактах, которые еще не вступили в силу и находятся на экспертизах – разные у разных поставщиков, однако некоторые цены действительно отличаются от рыночных не в лучшую сторону. Министерство объясняет это составляющими на услуги питания, в частности, транспортными услугами и "припуском" на инфляцию.

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"Значит ли это, что вопрос исчерпан? Нет. Попытка Минобороны исправить контракты до того, как по ним уплачены средства – положительная. Мы проверим результаты. Однако этого недостаточно. Пора менять подход к закупкам. Государство не должно тратить время и деньги на экспертизу цен после заключения сделок (и после публичного скандала или действительно обнаружения ошибки). И закупку товара возможно и необходимо построить так, чтобы цены все же приближались к рыночным, а не росли за счет дополнительных услуг и еще неизвестно чего", - говорится в сообщении.

Следующим шагом, по словам Радиной, должна стать реформа системы закупок вещевого обеспечения для армии. Например, отказ от закупок лотами, объединяющими 400 товаров и услуги по их доставке и не только - будет способствовать конкуренции и поможет снизить цену.