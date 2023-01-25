Печерский суд вернул экс-заместителю министра обороны Миронюку $1млн, изъятый у него во время обыска по делу бронежилетов. ФОТО

Фигуранту расследования о мошенничестве на закупках в Министерстве обороны экс-заместителю министра обороны Александру Миронюку, ныне работающему в государственном спецэкспортере "Прогресс", суд вернул изъятый почти миллион долларов.

Об этом идет речь в расследовании Украинской правды, сообщает Цензор.НЕТ.

Миронюк занимал должность замминистра обороны и курировал департамент закупок до июля 2021 года. Сейчас он – один из руководителей спецэкспортера оружия компании "Прогресс".

Летом 2022 года у него во время обыска было найдено 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро. Деньги сочли вещественными доказательствами, но суд сначала отказался их арестовать, потом согласился, и в конце концов арест отменили, а деньги Миронюку вернули.

Александр Миронюк

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Миронюк утверждает, что деньги не его - мол, он их одолжил в январе 2022 года у 86-летней жительницы Харькова Элеоноры Думиньш. Он предоставил суду соответствующий документ, удостоверенный нотариусом.

Думиньш - родственница основателей харьковского "ХАДО-холдинга", среди прочего занимающегося производством винтовок. Этот холдинг имеет давние рабочие отношения с государственным спецэкспортером "Прогресс", в котором до и после работы в Минобороны трудоустроен Миронюк.

По мнению журналистов УП, Миронюк может быть связан с мошенниками Буряком и Кривопустом. Весной 2022 года они подписали в Турции контракт на поставку 30 тыс. бронежилетов, а затем заставили турецкого поставщика выплатить им $580 тыс. и скрылись.

Дмитрий Буряк и Константы Кривопуст весной 2022 получили от Минобороны доверительное письмо на поставки оружия. Такие письма тогда предоставляли многим бизнесменам, потому что Украина нуждалась в оружии и пыталась организовать его закупку по всем доступным каналам.

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Буряк и Кривопуст договорились с руководством турецкой компании FarmTR Gida о закупке 30 тыс. бронежилетов 4 класса защиты на общую сумму 16,655 млн. евро и подписали соответствующий контракт. Минобороны внесло 100% предоплаты.

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После этого они еще раз пришли к турецкому поставщику с требованием отдать им $580 тыс. – мол, они сами поставят в Украину 1000 бронежилетов из 30 тыс. Турки согласились и заключили соответствующий контракт с указанной Буряком и Кривопустом фирмой Wallartis Solutions, зарегистрированной в Бахрейне. Она принадлежит пополам украинцу Михаилу Андруховичу и гражданину Бахрейна.

Эта компания так и не завезла обещаную 1 тыс. бронежилетов. Завезла ли что-то турецкая компания – неизвестно. Через два месяца Минобороны подало заявление в полицию, там возбудили уголовное дело. Турецкие бизнесмены согласились вернуть Украине все 16,655 млн евро за контракт и пеню в размере 143,7 тысяч евро. В настоящее время этот процесс продолжается.

Буряк, Кривопуста и Андруховича объявили в розыск.

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Украинская правда предполагает, что мошенники могли иметь связи с представителем Минобороны и этим представителем может быть Миронюк.

"Как вообще мошенники проникли в сверхсекретную и закрытую сферу оборонных поставок? Откуда они узнали о контракте, ходе соглашения, переводе денег? Могло ли это произойти, если бы кто-то им в этом не помогал внутри Министерства обороны?" – задают вопросы журналисты.