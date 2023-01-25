Разведка будет с дронами: Parimatch приобрел новую партию БПЛА "Небесная кара" для ВСУ

Компания Parimatch Ukraine вместе с благотворительным фондом "Коло" передали подразделениям ВСУ от украинского производителя "Небесная кара" очередную партию дронов, являющихся одной из неотложных потребностей наших военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, деньги в рамках проекта Parimatch "Беспилотный футбол" собирали украинские болельщики во время эксклюзивных трансляций топовых футбольных матчей "Челси-Арсенал", "Днепр1-Шахтер" и баскетбольных поединков "Нидерланды-Украина", "Украина . Трансляции вели звездные гости Александр Шовковский и Александр Денисов – события прошли благодаря поддержке платформ FootballHub, Setanta Sports, Футбол 123.

Дроны для разведки от "Небесной кары", закупленные у производителя на собранные средства, уже уехали на фронт в 30 ОМБР и подразделения разведки ВСУ и спецназовцев. Неделей ранее известный украинский букмекер Parimatch отправил украинским защитникам также партию дронов Mavic.

Дроны остаются одной из самых главных потребностей украинских военных, потому что, как говорят сами военнослужащие, БПЛА является расходным материалом - они часто теряются или сбиваются врагом. Но без дронов военным гораздо сложнее вести разведку и корректировать огонь артиллерии.

"Наблюдать противника в зоне прямой видимости не всегда удается, так же определять его место по звуку, в "зеленке" гораздо сложнее, чем когда аэроразведка может поднять дрон в воздух, и можно сразу определить координаты, навести и корректировать огонь в режиме реального времени" , - отмечает командир взвода управления 30 ОМБР, позывной "Плафон".

Часто благодаря дронам российские оккупанты даже не успевают занять позицию и начать огонь по позициям ВСУ, как наши артиллеристы с помощью дронов "накрывают" их раньше. БПЛА от "Небесной кары" славится своей скоростью, способностью маневрировать, передачей качественной картинки и дальностью полета до 30 км даже в условиях радиоэлектронной борьбы, что позволяет ему успешно проводить оперативную разведку вражеских позиций. Но на фронте таких дронов постоянно не хватает.

"Если у группы есть соответствующий опыт работы, потери дронов составляют 3-4 единицы ежемесячно. Враг ведет системную радиоэлектронную борьбу, поэтому при таких условиях сбитие дронов даже у опытных групп – неизбежно. Для эффективного выполнения задач разведка нуждается в постоянном пополнении запасов", — замечает офицер разведки ВСУ Андрей Носач.

Именно поэтому Parimatch с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину работает над обеспечением ВСУ именно разведывательными и боевыми дронами, чтобы подразделения ни на день не теряли способность видеть врага на поле боя.

"Мы в компании точно знаем, насколько мощна сила технологий. Дроны – одна из них. Это "глаза" ВСУ и возможность проводить военные операции на значительном расстоянии, сохраняя жизнь наших защитников. Поэтому мы продолжим нашу поддержку военных до самой победы", – отмечает Наталья Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine.

За 2022 год компания Parimatch предоставила помощь ВСУ на 386 млн гривен, из них 9,3 млн было потрачено на приобретение 41 дрона для передовой.