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Швеция в будущем может передать Украине танки Stridsvagn 122, - министр обороны Йонсон

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Швеция в будущем может передать Украине танки Stridsvagn 122, - министр обороны Йонсон
Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключил поставку Украине танков Stridsvagn 122 в будущем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, передача Украине танков Stridsvagn 122, являющихся шведской версией немецкого Leopard 2, может оказаться актуальной в будущем и не исключается.

Он отметил, что на данный момент подготовки к передаче нет, но оно возможно несколько позже.

Швеция имеет вооружение около 120 Stridsvag 122.

Stridsvagn 122 (Strv.122A) – шведский основной боевой танк, являющийся лицензированным немецким танком Leopard 2А5, в конструкцию которого внесены различные изменения. Усиленная ходовая часть, передняя часть танка оснащена дополнительными модулями бронирования, крыша защищена от атак сверху, вместо фар установлены прожекторы квадратной формы, рабочие места экипажа оборудованы ремнями безопасности, установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, позволяющая отстрел фугасных и специальных.

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Топ комментарии

  • Дмитро Карпенко
    украинцы и русские - РАЗНЫЕ НАРОДЫ. у нас разные МЕНТАЛИТЕТЫ.
    русские - рабы. пребывание в 300-летенем татаро-монгольском иго сделало их таковыми.
    союз с русскими не пойдет нам нам пользу. русские будут тянуть нас на дно. они будут слабое звено.
    проведя 2 революции, украинцы побороли диктатуру, добились свободы слова, выборов, митингов. Уровень коррупции значительно снизился.
    и тут приходит путин и говорит: "я вам обратно диктатуру верну!".
    Да пошел ты ** ***!
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Не дотягніть до маршу Перемоги.
  • Usp Bu
    вони і були тією ж ордою , улусом. завжди несли біди і горе Україні Русі. Ніколи не були навіть дружньо близьким народом, завжди були ворогами. І по духу ніколи не були русичами де традиції демократії і свободи процвітали до того коли через відому особу колонізували з 1656 року. і втопили в крові Батурин Січ і т.д. і до тепер кровожери..
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