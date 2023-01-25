Швеция в будущем может передать Украине танки Stridsvagn 122, - министр обороны Йонсон

Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключил поставку Украине танков Stridsvagn 122 в будущем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, передача Украине танков Stridsvagn 122, являющихся шведской версией немецкого Leopard 2, может оказаться актуальной в будущем и не исключается.

Он отметил, что на данный момент подготовки к передаче нет, но оно возможно несколько позже.

Швеция имеет вооружение около 120 Stridsvag 122.

Stridsvagn 122 (Strv.122A) – шведский основной боевой танк, являющийся лицензированным немецким танком Leopard 2А5, в конструкцию которого внесены различные изменения. Усиленная ходовая часть, передняя часть танка оснащена дополнительными модулями бронирования, крыша защищена от атак сверху, вместо фар установлены прожекторы квадратной формы, рабочие места экипажа оборудованы ремнями безопасности, установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, позволяющая отстрел фугасных и специальных.

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