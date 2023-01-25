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Во время оккупации Изюмщины россияне расстреляли эвакуационные автобусы: мирные жители сгорели заживо. ФОТОрепортаж

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Во время оккупации Изюмщины россияне расстреляли эвакуационные автобусы: мирные жители сгорели заживо. ФОТОрепортаж
В апреле 2022 года российские войска расстреляли эвакуационные автобусы Изюмской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 14 апреля 2022 года в пгт Борово Изюмского района российские военные расстреляли два эвакуационных автобуса с мирными жителями. Это был второй день оккупации населённого пункта.

Люди ехали в свои дома в Луганской области. Враг начал стрелять из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия по автобусам с людьми.

Как сообщают в ведомстве, в настоящее время установлена гибель по меньшей мере девяти человек, они сгорели заживо в автобусе. Также установлено, что тринадцать человек спаслись и были доставлены в местную больницу.

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"В мае всех погибших похоронил житель пгт Борово. 24 января 2023 года прокуроры совместно со следователями полиции провели эксгумацию. Остатки тел направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

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Во время оккупации Изюмщины россияне расстреляли эвакуационные автобусы: мирные жители сгорели заживо 01
Во время оккупации Изюмщины россияне расстреляли эвакуационные автобусы: мирные жители сгорели заживо 02
Во время оккупации Изюмщины россияне расстреляли эвакуационные автобусы: мирные жители сгорели заживо 03
Во время оккупации Изюмщины россияне расстреляли эвакуационные автобусы: мирные жители сгорели заживо 04
Во время оккупации Изюмщины россияне расстреляли эвакуационные автобусы: мирные жители сгорели заживо 05
Во время оккупации Изюмщины россияне расстреляли эвакуационные автобусы: мирные жители сгорели заживо 06
Во время оккупации Изюмщины россияне расстреляли эвакуационные автобусы: мирные жители сгорели заживо 07

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  • Evgeny N
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