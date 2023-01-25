Мы исключили участие НАТО в войне. Не будем посылать в Украину ни своих войск, ни самолетов, - Столтенберг

НАТО не будет участвовать в войне, которую развязала Россия против украинцев. Было принято решение не вводить самолеты или войска Североатлантического союза на территорию Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Die Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на

"В первый день вторжения (РФ в Украину. – Ред.) в НАТО решили поддержать украинцев. В то же время мы исключили участие НАТО в войне. Альянс не является участником войны и это так и остается. Мы не посылаем в Украину ни своих войск, ни самолетов". ", – заявил Столтенберг.

Однако он отметил, что страны НАТО поддерживают украинцев необходимым вооружением.

"Потому что мы не должны забывать, что это захватническая война против независимого, суверенного, демократического государства. Украина имеет право на самооборону по Уставу ООН и мы имеем право помогать им в отстаивании этого права. Конечно, всегда есть риск эскалации. Поэтому так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части Альянса", – отметил Столтенберг.

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