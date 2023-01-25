Послы ЕС согласовали продление санкций против РФ на полгода

Послы Евросоюза согласовали продление санкций против России на следующие полгода.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС официально дали "зеленый свет" для продления всех экономических санкций Евросоюза против России еще на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Первые санкции были применены в 2014 году после начала агрессии РФ против Украины, их существенно расширили с февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ.

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