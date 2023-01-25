ОП размышляет над запретом продажи алкоголя и горючего за наличные деньги

В рамках разрабатываемой в Офисе президента налоговой реформы обсуждается полный перевод расчетов за подакцизные товары в безналичный формат.

Об этом рассказал на брифинге заместитель председателя ОП и куратор реформы Ростислав Шурма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

По его словам, как один из компенсаторов для бюджета в рамках проекта налоговой реформы предусмотрено повышение налогообложения вредного потребления, например табак, алкоголь и ископаемое топливо. Ставки планируют подвести "до среднеевропейских уровней".

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Важным вопросом является администрирование этих налогов, отметил он, ведь доля нелегального обращения табачных изделий достигает 30%, а для ликероводочной продукции эта цифра может быть еще выше. "И это очень большая проблема", - добавил Шурма и отметил, что для противодействия этой проблеме планируется два фундаментальных изменения в администрировании налогов.

"Первое - это электронный акциз", - объясняет он. Таким образом, на пачку сигарет или бутылку алкоголя наносится уникальный QR-код, позволяющий потребителю отслеживать, где продукция была произведена, где хранилась и т.д. "Традиционные" акцизные марки, которые клеятся на упаковку, можно подделать или перепечатать.

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"Второй концепт – чтобы вся эта система заработала, это перевод расчетов за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, то есть в оплату картой", – заявил Шурма и уточнил, что идея еще обсуждается и решение пока не принято.

В качестве примера он привел ситуацию с дефицитом горючего в начале полномасштабной войны, когда АЗС перевели потребителей на карточные оплаты и оплату через приложения. Через несколько недель все адаптировались, что, говорит Шурма, "позволило полностью обелить оборот топлива, и то же, я уверен, произойдет с табаком и алкоголем".