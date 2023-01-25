Путин не пойдет на ядерную эскалацию из-за поставок танков Украине, - лидер партии Шольца Клингбайль

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс не боится ядерной эскалации со стороны России из-за передачи Киеву танков.

Об этом он сказал в интервью Tageszeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Нет, я думаю, что это маловероятно. Но правильно, что в Федеральной канцелярии продумывают этот вопрос. Так же правильно, что ни одна страна не идет вперед наедине. Кстати, подобные дебаты сейчас идут и в США", - сказал Клингбайль.

"Я не боюсь. Путин нас не запугивает. Своим визитом в Пекин и действиями вместе с Джо Байденом на саммите G20 Олаф Шольц способствовал значительному уменьшению ядерной угрозы. Путин понимал, что если он пересечет этот предел, то потеряет таких ключевых союзников, как китайцы" , – добавил политик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянка, просившая Путина "#бануть хорошенько" по Дрездену, жалуется в российский МИД на немецкую полицию: "Помогите! На меня завели уголовное дело!". ВИДЕО

Он также заявил, что позиция СДПГ остается неизменной: нет никаких красных линий, когда речь идет о поставках оружия.

"Речь идет об взвешивании. Меня бесит, что это тщательное рассмотрение представляется как отход от Украины. Это не так. Конечно, канцлер должен спросить себя, какие последствия может иметь поставки боевых танков. Я даже ожидаю этого от главы правительства", - добавил Клингбайль.