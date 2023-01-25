Законом об усилении ответственности для военных запретят смягчать наказание или давать условные сроки, - волонтер Однорог

Ждать приказ сверху может означать большие потери личного состава. Это шаг назад и невозможность спасти свою жизнь солдату.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Галина Однорог, передает Цензор.НЕТ.

"Очень досадно, что на свой День рождения президент сделал нам всем "подарок" - подписав Закон №8271, усиливающий уголовную ответственность военных. Судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для военных осужденных за:

- неповиновение,

- дезертирство,

- неисполнение приказа,

- самовольное оставление поля боя или бегство из воинской части,

- угрозы или насильственные действия по отношению к руководству", - рассказала она.

Однорог отметила, что законопроект рассматривался почти 1,5 месяца и был поддержан Залужным.

"Мы, военные волонтеры, очень долго молчали, потому что "сейчас не время", мы самостоятельно пытались бороться с такими командирами, как Филин, для которого жизнь солдата ничего не стоит, потому что карьера "наше фсе". И к сожалению таких командиров много , молодые, амбициозные, не выезжающие в "жопу мира", а отдающие приказы далеко от линии фронта.

У меня простой вопрос:

- а почему в этом приказе нет пункта, что командиры, отдающие нелепые приказы, сами не должны находиться там вместе с солдатами?

Нам еще очень далеко до международных стандартов в армии, у нас еще много "совкового" в армии, мы только строим армию по стандартам НАТО и этим приказом перечеркивается все то новое, что могло бы быть, когда военные сами могли бы на позиции принимать решения, ибо ситуация может изменяться каждую минуту и ждать приказ сверху может означать большие потери личного состава. Это шаг назад и невозможность спасти свою жизнь солдату, потому что именно от них, от роющих окопы, зависит наша Победа!", - подытожила волонтер.

Напомним, 25 января Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности для военнослужащих.

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