Бывший ректор НАУ Исаенко незаконно выписал себе премий на 1,3 млн за три года, - правоохранители
Об этом сообщили Национальная полиция и Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
По данным СМИ, речь идет о бывшем ректоре Национального авиационного университета Владимире Исаенко.
"Согласно условиям контракта, подписанного с Министерством образования и науки Украины бывшим ректором, такая форма начисления средств как премия не была предусмотрена. Мужчина незаконно насчитывал себе ежемесячные премии более трех лет и таким образом присвоил 1 300 000 гривен средств университета", - рассказали в Нацполиции.
"Обстоятельства, ставшие предметом досудебного расследования, были обнаружены в ходе проведения аудита Министерством образования и науки Украины и подтверждены специалистами Государственной аудиторской службы Украины и выводами судебных экспертиз", - добавили в прокуратуре.
Бывшего ректора подозревают в растрате имущества.
Наказание за это преступление - до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.