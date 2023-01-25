Бывший ректор НАУ Исаенко незаконно выписал себе премий на 1,3 млн за три года, - правоохранители

Столичные следователи сообщили о подозрении бывшему ректору вуза, который безосновательно в течение трех лет насчитал себе премии на 1,3 млн грн. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили Национальная полиция и Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, речь идет о бывшем ректоре Национального авиационного университета Владимире Исаенко.

"Согласно условиям контракта, подписанного с Министерством образования и науки Украины бывшим ректором, такая форма начисления средств как премия не была предусмотрена. Мужчина незаконно насчитывал себе ежемесячные премии более трех лет и таким образом присвоил 1 300 000 гривен средств университета", - рассказали в Нацполиции.

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"Обстоятельства, ставшие предметом досудебного расследования, были обнаружены в ходе проведения аудита Министерством образования и науки Украины и подтверждены специалистами Государственной аудиторской службы Украины и выводами судебных экспертиз", - добавили в прокуратуре.

Бывшего ректора подозревают в растрате имущества.

Наказание за это преступление - до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.