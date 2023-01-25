Испания готова присоединиться к "танковой коалиции" для Украины, - El Pais

Испания готова присоединиться к коалиции союзников, организующих предоставление Украине танков Leopard 2 после того, как Берлин принял решение – поскольку премьер Педро Санчес в вопросе танков готов был действовать только в коалиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет El Pais.

Ссылаясь на источники, издание отмечает, что Минобороны и МИД Испании обдумывают, каким может быть их вклад - в форме танков или финансового содействия тому, чтобы Украина получила танки от другой страны.

Испания – одна из европейских стран, имеющих больше всего Leopard 2 – в общей сложности 347, но разных модификаций. Из них 239 машин – Leopard 2E, модификация, которую разработали для Испании, известна также как 2A6E; еще более сотни – Leopard 2 A4, выкупленные у Германии в 1995 году. Приблизительно половина всех этих танков стоят на консервации в частично разобранном виде.

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