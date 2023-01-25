Повестки могут вручать где угодно. Сделать это имеет право даже начальник ЖЭКа, - Сухопутные войска

Повестка может быть вручена в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Сделать это может руководитель ЖЭКа или ОСМД или учреждения, где работает призывник.

Об этом в комментарии информационному агентству АрміяInform сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повестку не обязательно должен вручать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Повестка может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством. Как руководителем учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, так, например, руководителем ЖЭКа, ОСМД и другими должностными лицами, которые уполномочены территориальным центром комплектования вручать такую повестку", - говорит Горбач.

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За отказ получать повестку или отправляться в воинскую часть предусмотрена ответственность, добавил он.

"Если призывник отказывается выполнять правила военного учета, то к нему может быть применена ответственность согласно законодательству. Если это повестка, например, для сверки военно-учетных данных, то применяется административная ответственность. Если призывник прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию по призыву и уклонился от отправки в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность", - рассказал Горбач.

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Он также подчеркнул, что мобилизация продолжается с 24 февраля прошлого года, и никаких ее "волн" нет.

"Сейчас объемы мобилизации в разы уменьшились. Сейчас нужны специалисты на новые образцы вооружения, которые нам предоставляют партнеры. А также для доукомплектования отдельных частей, замены тех, кто на передовой с начала войны. Им нужно время на отдых", - пояснил Горбач.