Псевдоволонтера, присваивавшего помощь для ВСУ, разоблачили в Винницкой области. ФОТОрепортаж

Псевдоволонтер из Винницкой области с помощью поддельных документов присваивал помощь ВСУ.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

"24 января правоохранители провели обыск по месту жительства 25-летнего винничанина, который с помощью документов с признаками подделки присваивал благотворительные средства и гуманитарную помощь. Полицейские установили причастность мужчины к пяти преступным эпизодам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в полицию поступили ряд заявлений от представителей общественных организаций и благотворителей о том, что один из так называемых волонтеров собирает у граждан деньги на собственные нужды, прикрываясь при этом помощью для ВСУ. Правонарушитель, используя поддельные документы, якобы совершил передачу автомобиля военным, а на самом деле использовал его для собственных нужд.

Правоохранители внесли сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и приступили к проверке.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что псевдоволонтер в соцсетях собирал средства на защитное снаряжение и горючее для военных. Человек горючее получил от общественной организации, а сбор не закрыл. Вырученные средства тратил на собственные нужды, а помощь военным не передавал.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению этого правонарушения причастен мужчина, являющийся фигурантом в еще двух уголовных производствах, за подделку водительского удостоверения и участника боевых действий.

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Відтак, 24 січня за місцем проживання зловмисника поліцейські провели обшук, у ході якого вилучили документи з ознаками підроблення, медикаменти, турнікети, павербанки, бронежилети, зброю та набої.

Наразі поліцейські проводять досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Такий злочин карається обмеженням волі на строк до двох років.

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