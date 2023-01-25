Германия передает Украине танки Leopard 2, - правительство ФРГ

Федеральное правительство приняло решение о предоставлении Вооруженным силам Украины основных боевых танков "Леопард-2".

Об этом сообщил спикер правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. Также соответствующее уведомление опубликовано на сайте правительства Германии.

"Канцлер Олаф Шольц объявил в среду на заседании правительства, что Германия и дальше будет усиливать свою военную поддержку Украине. Он сообщил, что Федеральное правительство приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков "Леопард-2". Это результат интенсивных консультаций с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что цель союзников – быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины.

На первом этапе Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из состава Бундесвера. Остальные европейские партнеры в свою очередь передадут танки Leopard-2.

Подготовка украинских экипажей должна начаться в ближайшее время в Германии. В дополнение к обучению пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем.

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"Германия предоставит странам-партнерам, желающим быстро передать Украине танки "Leopard-2" из своих запасов, соответствующие разрешения на их передачу", - говорится в заявлении.