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ВСУ покинули Соледар и отошли на подготовленные позиции, - Череватый

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ВСУ покинули Соледар и отошли на подготовленные позиции, - Череватый
Украинские военные после тяжелых боев вышли из Соледара Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом AFP сообщил представитель Восточного группирования Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"После месяцев тяжелых боев, в том числе в течение последних недель, Вооруженные силы Украины покинули (Соледар. – Ред.) и отошли по окрестностям на заранее подготовленные позиции", – цитирует издание Череватого.

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Топ комментарии

  • Світлана febb5df7
    Дякую ЗСУ за героїчний супротив! Усе повернемо!
  • MrStepanovM
    нарешті сказали правду
  • Зэлэный_Змий
    Згадався анекдот. Сидить під великим банком старий єврей і торгує соняшниковим насінням. До нього підходить молодий єврей і питає:
    - Мойша, позич десятко до зарплатию
    А той йому:
    - Абраша, ось бачиш цей банк? В мене з ним домовленність. Вони не торгують насінням, а натомість я не видаю кредити.

    ---
    Харе сваритися. ЗСУ знає коли і звідки відійти і коли про це сказати. А кацапотролів - в спам і бан.
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