ВСУ покинули Соледар и отошли на подготовленные позиции, - Череватый
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Украинские военные после тяжелых боев вышли из Соледара Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом AFP сообщил представитель Восточного группирования Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
"После месяцев тяжелых боев, в том числе в течение последних недель, Вооруженные силы Украины покинули (Соледар. – Ред.) и отошли по окрестностям на заранее подготовленные позиции", – цитирует издание Череватого.