Португалия готовится отправить Украине танки Leopard-2, - СМИ

Португалия готовится отправить четыре танка Leopard 2 в Украину. Решение было принято после того, как Германия наконец-то дала зеленый свет на отправление этих танков.

Об этом пишет португальское издание Correio da Manhã, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным источников издания, Португалия имеет 37 таких бронемашин, 12 из которых полностью исправны.

Напомним, правительство Германии приняло отправку в Украину танков Leopard.

Также о планах отправить танки в нашу страну сообщили США и другие союзники.

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Официальные лица США говорят, что Вашингтон готов отправить десятки своих боевых танков M1 Abrams, сменив свою прежнюю позицию.

Британское правительство объявило 14 января, что направит в Украину 14 боевых танков Challenger 2.

Варшава заявила, что готова отправить в 14 своих танков Leopard 2 и настаивает на том, чтобы Берлин одобрил этот шаг.

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Правительство Норвегии также рассматривает возможность отправки части своих танков Leopard 2.

Финское правительство заявило, что может передать Украине небольшое количество танков Leopard 2, если широкая группа европейских стран также решит это сделать. Однако это будет зависеть от одобрения Берлина.