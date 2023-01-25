ДТЭК о длительных отключениях света в Киевской области: лимиты низкие, только 27% от потребностей можно направить населению

Продолжительность отключения света в Киевской области связана с низкими лимитами потребления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, после российской атаки 14 января в регионе сохраняется дефицит электроэнергии. Поэтому "Укрэнерго" предоставляет операторам систем распределения лимиты потребление для сохранения работы энергосистемы.

"В Киевской области лимит составляет 50% от потребностей всей области, из которых только 27% можно направить населению и малому бизнесу, поскольку остальные уходят на критическую инфраструктуру и промышленность, которая выполняет важные функции", - говорится в сообщении.

За формирование лимитов для каждой области отвечает НЭК "Укрэнерго". Контролирует целесообразность этих просчетов для каждой области – Министерство энергетики.

"Задача ДТЭК Киевские региональные электросети - соблюдать эти лимиты, чтобы сохранить работу энергосистемы в условиях постоянного дефицита", - пояснили в компании.

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