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На восточном направлении уничтожен вражеский Су-25 и "Орлан-10", - Воздушные силы

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Украинские защитники из состава Воздушных сил уничтожили российский штурмовик Су-25 и БПЛА "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

"Уничтожены ШТУРМОВИК Су-25 и БпЛА "Орлан-10". 25 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен штурмовик Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - сообщении.

На восточном направлении уничтожен вражеский Су-25 и Орлан-10, - Воздушные силы 01

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    АVЕ ПВО !!!
  • Elvis2
    русня, компенсуючи цифри втрат по арті, намагається кінчити і свій авіапарк. Чим вона з НАТО збирається воювати ?
  • vsbu vsbu
    ближе....блииииже
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