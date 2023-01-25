На восточном направлении уничтожен вражеский Су-25 и "Орлан-10", - Воздушные силы

Украинские защитники из состава Воздушных сил уничтожили российский штурмовик Су-25 и БПЛА "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

"Уничтожены ШТУРМОВИК Су-25 и БпЛА "Орлан-10". 25 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен штурмовик Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - сообщении.