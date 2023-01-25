В каждом регионе Украины на один день отменят графики отключения света: будут проводиться измерения почасовой активной электрической нагрузки

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в соответствии с утвержденным графиком с 24 января по 2 февраля во всех областях страны будут проводиться режимные измерения почасовой активной электрической нагрузки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Как отмечается, такие меры необходимы для того, чтобы получить объективные данные по потреблению электроэнергии в сутки каждого региона страны.

"Измерения электрической нагрузки проведут во всех регионах страны для того, чтобы иметь реальную картину прогнозируемого потребления в каждой области и отчитаются перед НЭК "Укрэнерго" и Министерством энергетики Украины. Следовательно, информация о почасовой активной электрической нагрузке станет основой для просмотра лимитов для каждой области в частности" , – говорится в сообщении.

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