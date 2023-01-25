Европа готовится передать Украине около 80 танков Leopard 2, - Spiegel

На данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в общей сложности 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Spiegel.

Уже официально известно, что Германия на первом этапе предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из составов Бундесвера. Очевидно, что эти танки должны войти в состав того же батальона, частью которого должны стать "Леопарды" из Финляндии, Испании и Нидерландов - все они также модификации 2 A6.

Второй батальон якобы должны формировать "Леопарды" из Польши и Норвегии, у которых есть Leopard 2A4.

Отметим, что ни Финляндия, ни Испания, ни Норвегия пока официально не подтверждали, что готовы помочь именно передачей танков.

Также, по информации Spiegel, вечером 25 января президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Британии Риши Сунак планируют совместный телефонный разговор, чтобы скоординировать дальнейшие шаги по танкам.

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