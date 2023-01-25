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Столар из бывшей "ОПЗЖ" составит мандат, - нардеп "ЕС" Гончаренко

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Столар из бывшей "ОПЗЖ" составит мандат, - нардеп "ЕС" Гончаренко
Киевский застройщик Вадим Столар, избранный народным депутатом от ныне запрещенной "Оппозиционной платформы - при жизни", собирается сложить с себя полномочия.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Столарь - да, сложит мандат. Хотя надо, чтобы все ОПЗЖ - да. Но пока Столар", - написал он в телеграмме.

Столар вышел из состава фракции "ОПЗЖ" 15 марта 2022 года. 19 марта СНБО приостановил деятельность партии на время военного положения. В мае фракция официально прекратила свое существование, а в июне суд запретил ее деятельность и передал имущество и средства партии в пользу государства.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А може всіх заЖопників до буцигарні пора-за колабораціонізм і роботу на ворога!!! І не розповідайте про "дупутатську недоторканість"!
  • M M 99e94582
    Тобто, на його місце прийде в раду новий опзжист?
  • Марта Шепель fda0629b
    А до в'язниці - ні?
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