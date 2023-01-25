"Если мы достаем до Энгельса, то достанем и до Кремля", - представитель ГУР МО Скибицкий

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что Кремль находится в зоне поражения средств ВСУ. Именно поэтому в Москве начали расставлять системы ПВО.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он в эфире телемарафона косвенно подтвердил, что Украина совершала удары по территории России. Ведущая в одночасье заявила, мол, рашисты "не ставят ПВО вокруг Энгельса, они поставили его в районе Кремля".

Скибицкий на это ответил: "Но это было после Энгельса. Это говорит о том, что если мы достаем до Энгельса, то получим и Кремль".

Ранее Украина не подтверждала свое причастие к взрывам на авиабазе в РФ. Официальный Киев придерживается позиции: события на территории России – это проблемы государства-агрессора.

Напомним, в прошлом году на аэродроме "Энгельс-2" произошли два взрыва. Первый – 5 декабря, в результате чего был поврежден по меньшей мере один бомбардировщик Ту-95. Второй взрыв произошел в ночь на 26 декабря 2022 года. Как сообщали тогда в Минобороны РФ, погибли три российских военнослужащих.

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