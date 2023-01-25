Шольц и Зеленский пообщались по телефону после решения ФРГ о передаче Leopard-2 Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор после решения Берлина о передаче танков Leopard 2 для украинских защитников.

Об этом сообщает Sky News., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Шольц провел разговор с Зеленским перед выступлением в немецком парламенте.

Канцлер сказал, что отправлять оружие в Украину правильно, но хочет избежать эскалации войны.

"Причина вызовов, стоящих перед нами, - это страшная захватническая война против Украины. Ужасная война, где принципы, о которых мы согласились в Европе, были подвергнуты сомнению", - сказал он.

Шольц также подчеркнул "правильность" тесного сотрудничества партнеров по поставкам вооружения Украине.

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Позже разговор с Шольцом прокомментировал президент Владимир Зеленский.

"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим , – написал глава государства в телеграм-канале.