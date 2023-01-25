Leopard 2A6 является лучшим вариантом, который Германия могла поставить для ВСУ - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Leopard 2A6 отличается от "предшественника" незаурядной огневой мощью и точностью ведения огня.

Об этом сообщает Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

"Leopard 2A6 является лучшим вариантом, который Германия могла поставить для ВСУ вне коммерческих вариантов. Поскольку до сих пор считалось, что для Украины в рамках "танковой коалиции" будут собирать разве что Leopard 2A4 как наиболее распространенную модель", - отмечает издание.

Модификация Leopard 2A6 появилась в 2001 году и была создана на основе модификации А5. От своего "предшественника" Leopard 2A6 отличается незаурядной огневой мощью и точностью ведения огня, возможно даже больше, чем M1 Abrams, благодаря установке пушки Rh-120 L/55 с удлиненным стволом. Для понимания – на Leopard 2A5 стоит пушка предыдущей версии Rh-120 L/44, на M1 Abrams – ее лицензионная копия M256.

В то же время Leopard 2A5 отличается от Leopard 2A4 усиленным бронированием, новой системой управления огнем, заменой гидравлических приводов на электрические и введением командирской панорамы. Такие усовершенствования "нарастили" массу танка Leopard 2A5 до 62,5 тонн, на 7,5 тонн больше Leopard 2A4.

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