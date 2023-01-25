Leopard 2A6 является лучшим вариантом, который Германия могла поставить для ВСУ - СМИ. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Defense Express, передает Цензор.НЕТ.
"Leopard 2A6 является лучшим вариантом, который Германия могла поставить для ВСУ вне коммерческих вариантов. Поскольку до сих пор считалось, что для Украины в рамках "танковой коалиции" будут собирать разве что Leopard 2A4 как наиболее распространенную модель", - отмечает издание.
Модификация Leopard 2A6 появилась в 2001 году и была создана на основе модификации А5. От своего "предшественника" Leopard 2A6 отличается незаурядной огневой мощью и точностью ведения огня, возможно даже больше, чем M1 Abrams, благодаря установке пушки Rh-120 L/55 с удлиненным стволом. Для понимания – на Leopard 2A5 стоит пушка предыдущей версии Rh-120 L/44, на M1 Abrams – ее лицензионная копия M256.
В то же время Leopard 2A5 отличается от Leopard 2A4 усиленным бронированием, новой системой управления огнем, заменой гидравлических приводов на электрические и введением командирской панорамы. Такие усовершенствования "нарастили" массу танка Leopard 2A5 до 62,5 тонн, на 7,5 тонн больше Leopard 2A4.