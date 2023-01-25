Пригожин о маньяках в "Вагнере": "Он уже не Вася-убийца, а Петя-воин"

Финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин прокомментировал участие заключенных, которых освобождают от долгих сроков заключения за тяжкие преступления в случае готовности воевать в Украине на стороне "вагнеровцев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Кепка Пригожина".

Комментируя возмущение общества из-за отмены приговора черному риэлтору Тюрину, Пригожин отметил: "Я вам объясню философию участия заключенных в войне в Украине". Какой-то заключенный убил, когда был риэлтором, семью из четырех человек. Вы этой семьи не знаете и не видели. Но вас возмущает факт. Этот заключенный пошел на войну и погиб. Или чудом остался жив. Он - убийца, и на войне стоит трех-четырех, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков - ваш сын, ваш отец и ваш муж".

Он также предлагает россиянам положить на весы, чего им больше хочется, чтобы пошел воевать риэлтор-убийца или их близкие, "которых вы наверняка в отличие от риэлтора-убийцы получите в цинковых гробах".

"Только в гробы заглядывать не надо, потому что вместо бледного напудренного лица, которое вы привыкли видеть на похоронах, блаженно ожидающих ухода на небеса, вы увидите куски плоти, разорванной осколками вражеских орудий. Возможно, даже не одного человека, а нескольких, потому что в том аду и в той мясорубке, где они погибли, выжить было невозможно. А если он выжил по иронии судьбы, то он уже не Вася-риэлтор-убийца, а Петя-воин-счастливчик", - резюмировал Пригожин.

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