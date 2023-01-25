Следующий пакет санкций ЕС против РФ будет самым строгим, - МИД Польши

В МИД Польши рассчитывают, что следующий пакет санкций ЕС против России будет самым строгим.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош заявил ранее, что работа в Брюсселе над 10-м пакетом санкций ЕС против России и еще одним против Беларуси замедлилась. Европейская комиссия до сих пор не предложила новых ограничений. "Польша разочарована отсутствием предложений от комиссии", - отметил Садош.

Яблонский сказал, что дипломатический процесс продолжается и что Польша надеется, что принятый пакет будет "как можно более строгим и жестким". По его словам, предыдущие пакеты санкций охватывали все больше отраслей и сфер, после чего выяснилось, что "постоянно появляются новые способы обхода санкций".

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"Сегодня мы сосредотачиваемся на том, чтобы запечатать этот процесс, то есть, чтобы любой субъект, который участвует в обходе санкций (...) также подпадал под эти санкции. Это то направление, в котором мы сейчас движемся, это то, что сейчас обсуждается в Брюсселе", - сказал он.

Отвечая на вопрос, является ли Венгрия тормозом во введении новых санкций, он заявил, что "к сожалению, есть еще больше тормозов". "Есть страны, которые очень хотели бы выглядеть так, будто они всегда отстаивают ценности, всегда выступают против агрессии, они заходят очень далеко в своих декларациях, но когда дело доходит до конкретных решений, эта решимость уже ослабевает и этой свободы, безусловно, становится гораздо, гораздо меньше", - сказал он.

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Яблонский оценил, что всегда существуют определенные группы интересов, которые пытаются размыть, ослабить санкции, чтобы продолжать зарабатывать деньги на бизнесе, связанном с Россией. Он добавил, что при формировании пакетов санкций всегда есть определенный компромисс в конце процесса.

Последний, девятый пакет санкций ЕС был принят в декабре. Хотя страны-члены, выступающие за усиление санкционной политики против России, не были полностью удовлетворены этим решением, его принятие было обусловлено убеждением, что в конце года ЕС должен продемонстрировать единство в этом вопросе. В результате некоторые страны согласились пойти на уступки и отказаться от некоторых своих требований, чтобы достичь консенсуса.

Как сообщалось, в среду послы ЕС утвердили продление всех примененных Евросоюзом экономических санкций против РФ за ее агрессию против Украины на следующие 6 месяцев.