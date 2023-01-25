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В Австрии отменили концерт российского пианиста Мацуева, поддерживающего войну против Украины

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В Австрии отменили концерт российского пианиста Мацуева, поддерживающего войну против Украины
В Вене был отменен концерт российского пианиста Дениса Мацуева, поддерживающего агрессию РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграм-канале.

"Спасибо, что слышите нас! В Вене отменили концерт известного российского пианиста Дениса Мацуева, поддерживающего агрессию РФ против Украины. Это артисты и пропагандисты из ряда нетребков-пионтковских. Поэтому им не место в цивилизованных странах", - написал он.

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Топ комментарии

  • Mikola Mazurenko
    Чому ткаченко не подобається Піонковський? Та ткаченко сам нетребок. А Піонковський срати хотів на думку гламурного бабуїна
  • vuiko dobrui
    Супер !!! нехай по лаптестану гастролює дибіл !!!
  • jack nicholson
    Хай тепер мурку грає для )(уйла.
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