В Австрии отменили концерт российского пианиста Мацуева, поддерживающего войну против Украины

В Вене был отменен концерт российского пианиста Дениса Мацуева, поддерживающего агрессию РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграм-канале.

"Спасибо, что слышите нас! В Вене отменили концерт известного российского пианиста Дениса Мацуева, поддерживающего агрессию РФ против Украины. Это артисты и пропагандисты из ряда нетребков-пионтковских. Поэтому им не место в цивилизованных странах", - написал он.

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