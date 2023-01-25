В Австрии отменили концерт российского пианиста Мацуева, поддерживающего войну против Украины
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В Вене был отменен концерт российского пианиста Дениса Мацуева, поддерживающего агрессию РФ против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграм-канале.
"Спасибо, что слышите нас! В Вене отменили концерт известного российского пианиста Дениса Мацуева, поддерживающего агрессию РФ против Украины. Это артисты и пропагандисты из ряда нетребков-пионтковских. Поэтому им не место в цивилизованных странах", - написал он.