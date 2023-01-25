В критический момент войны немецкие танки могут помочь Украине защитить себя и победить, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставка Германии танков позволит Украине победить.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я решительно приветствую ведущую роль канцлера Олафа Шольца и Германии в предоставлении танков Leopard 2 Украине по консультациям с другими членами НАТО и партнерами. В критический момент российской войны они могут помочь Украине защитить себя, победить и доминировать как независимое государство", - отметил генсек Альянса.

Напомним, ранее правительство Германии сообщило, что передаст Украине танки Leopard 2. На первом этапе Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из состава Бундесвера. Остальные европейские партнеры в свою очередь передадут танки Leopard-2.

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