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В критический момент войны немецкие танки могут помочь Украине защитить себя и победить, - Столтенберг

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В критический момент войны немецкие танки могут помочь Украине защитить себя и победить, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставка Германии танков позволит Украине победить.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я решительно приветствую ведущую роль канцлера Олафа Шольца и Германии в предоставлении танков Leopard 2 Украине по консультациям с другими членами НАТО и партнерами. В критический момент российской войны они могут помочь Украине защитить себя, победить и доминировать как независимое государство", - отметил генсек Альянса. 

Напомним, ранее правительство Германии сообщило, что передаст Украине танки Leopard 2. На первом этапе Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из состава Бундесвера. Остальные европейские партнеры в свою очередь передадут танки Leopard-2.

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Топ комментарии

  • Сергей Сергей b6462634
  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    Спасибі за домогу! Але що Столтенберг вважає критичним моментом?
  • stavr
    німецьким тиграм не вдалось знищити імперський кацапський совок але є шанс що леопарди з українськими екіпажами разхірячать недоімперію на друзки
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