В критический момент войны немецкие танки могут помочь Украине защитить себя и победить, - Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставка Германии танков позволит Украине победить.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я решительно приветствую ведущую роль канцлера Олафа Шольца и Германии в предоставлении танков Leopard 2 Украине по консультациям с другими членами НАТО и партнерами. В критический момент российской войны они могут помочь Украине защитить себя, победить и доминировать как независимое государство", - отметил генсек Альянса.
Напомним, ранее правительство Германии сообщило, что передаст Украине танки Leopard 2. На первом этапе Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из состава Бундесвера. Остальные европейские партнеры в свою очередь передадут танки Leopard-2.