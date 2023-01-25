Новости • Помощь Украине, Война

Украина рассчитывает привлечь в танковую коалицию широкий круг партнеров, - Шмыгаль

1 43419
Украина рассчитывает привлечь в танковую коалицию широкий круг партнеров, - Шмыгаль
Украина рассчитывает привлечь в танковую коалицию широкий круг партнеров, чтобы получить как можно больше танков в кратчайшие сроки.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что сегодня канцлер Германии Олаф Шольц объявил о положительном решении по поставке Украине боевых танков "Leopard-2".

"Кроме того, Германия предоставила разрешение другим странам на реэкспорт "леопардов" в Украину. Рассчитываем привлечь в танковую коалицию широкий круг партнеров, чтобы получить как можно больше танков в кратчайшие сроки. Благодарны Правительству Германии и всем странам, которые готовы передать "Leopard-2" Украине ", – говорится в сообщении.

Смотрите: Leopard 2A6 является лучшим вариантом, который Германия могла поставить для ВСУ - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    О, денис вишмигнув! Краще б розповів про корупцію в уряді і написав би заяву на звільнення з підписом маю «честь»!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    с коррупционным беспределом друзей скоро не останется....
    даже животные имеют чувство меры.....
    https://twitter.com/i/status/1618228567480958980
    а зеленые, если ******, то сразу ящик......
  • дмитрий a4f273bf
    Схемы попила бабла объединяют наших недочиновников. Вот и Шмыгаль прикрывает Резникова в информ-поле, который видимо решил схорониться на время, пока шум-гам пройдёт, потом опять вылезет. А самого Премьер-министра дербан денег его подчинёнными во время войны какбе не интересует, он у нас на отвлечённые темы умничает
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости