Украина рассчитывает привлечь в танковую коалицию широкий круг партнеров, - Шмыгаль

Украина рассчитывает привлечь в танковую коалицию широкий круг партнеров, чтобы получить как можно больше танков в кратчайшие сроки.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что сегодня канцлер Германии Олаф Шольц объявил о положительном решении по поставке Украине боевых танков "Leopard-2".

"Кроме того, Германия предоставила разрешение другим странам на реэкспорт "леопардов" в Украину. Рассчитываем привлечь в танковую коалицию широкий круг партнеров, чтобы получить как можно больше танков в кратчайшие сроки. Благодарны Правительству Германии и всем странам, которые готовы передать "Leopard-2" Украине ", – говорится в сообщении.

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