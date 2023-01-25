Министр обороны Испании Роблес подтвердила Украине Leopard-2

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила в среду, что Мадрид открыт для предоставления Украине танков Leopard-2. Это случилось после того, как отправить танки согласилась Германия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

По словам Роблес, Мадрид будет действовать в координации со своими западными союзниками, чтобы помочь Украине защититься от российского вторжения.

"Испания готова, в рамках этой координации, работать с нашими союзниками, чтобы сделать все необходимое, включая отправку Leopard-2, обучение по использованию этих Leopard-2, а также помощь в их обслуживании и содержании", - сказала она.

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Роблес также выразила надежду, что предложение об отправке танков не следует выносить на голосование парламента, поскольку это будет в рамках международных обязательств Испании в ЕС и НАТО. В то же время коалиционные партнеры Podemos и ERC критикуют идею поставки танков и утверждают, что в случае чего будут голосовать против.

По словам Феликса Артеаги из аналитического центра Elcano, исследователя по вопросам безопасности и обороны Феликса Артеаги, у Испании 108 танков 2A4. 2A4 является старой стандартной моделью для многих европейских стран, и украинские танкисты могут проходить на них стандартную подготовку.

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По словам Артеаги, около половины испанских танков находятся в североафриканских анклавах Сеута и Мелилья, а 53 танка законсервированы на военной базе в Сарагосе и нуждаются в переоборудовании.

Источник, осведомленный с этим вопросом, сообщил, что Испания уже оценила потребность в капитальном ремонте, что Германия и Украина согласились со стоимостью, уплаченной из специального фонда, и что танки могут быть приведены в боевую готовность в течение двух месяцев.

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Некоторые из них находятся в худшем состоянии, чем другие, поскольку были использованы на запчасти, добавил источник.

По словам собеседника, танки будут перевозиться по суше через всю Европу бортовыми грузовиками, что займет около недели.