Украинского дипломата Касьянова вызвали в МИД Грузии из-за слов о возможной эвакуации украинцев

Временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова вызвали в грузинский МИД для разъяснений. Ранее он заявил журналистам, что Украина может эвакуировать из Грузии своих граждан, если им будут угрожать россияне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Касьянов провел встречу в грузинском МИДе и оставил здание внешнеполитического ведомства без комментариев.

В МИДе при этом сообщили, что посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили провел встречу с замглавы МИД Украины Евгением Перебийносом.

"Украинская сторона выразила благодарность Грузии как за политическую поддержку, так и за важную гуманитарную помощь, оказанную во время войны. В том числе украинская сторона выразила благодарность за прием украинских беженцев и отметила, что Украина и МИД Украины благодарны грузинской стороне за прием граждан Украины и оказанную им помощь. (Украинская сторона) не видит никакой опасности пребывания граждан Украины в Грузии", - говорится в сообщении грузинского МИД.

Ранее Касьянов в интервью не исключил возможности массовой эвакуации украинских граждан из Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией. Он также сказал, что Грузия, "продолжающая свое последовательное движение в ЕС и НАТО, в заявлениях своих политиков начала двигаться в другую сторону".

После этого его подвергли критике члены правящей партии "Грузинская мечта". Касьянов призвал их ознакомиться с подлинником интервью, пишет СОВА.

"Грузинские политики, которые критикуют меня, должны прочесть текст целиком, его оригинальную версию, а не вырывать слова из контекста. Пожалуйста, читайте все официальные заявления в оригинале", - сказал Андрей Касьянов.

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