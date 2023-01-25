Украинского дипломата Касьянова вызвали в МИД Грузии из-за слов о возможной эвакуации украинцев
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Касьянов провел встречу в грузинском МИДе и оставил здание внешнеполитического ведомства без комментариев.
В МИДе при этом сообщили, что посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили провел встречу с замглавы МИД Украины Евгением Перебийносом.
"Украинская сторона выразила благодарность Грузии как за политическую поддержку, так и за важную гуманитарную помощь, оказанную во время войны. В том числе украинская сторона выразила благодарность за прием украинских беженцев и отметила, что Украина и МИД Украины благодарны грузинской стороне за прием граждан Украины и оказанную им помощь. (Украинская сторона) не видит никакой опасности пребывания граждан Украины в Грузии", - говорится в сообщении грузинского МИД.
Ранее Касьянов в интервью не исключил возможности массовой эвакуации украинских граждан из Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией. Он также сказал, что Грузия, "продолжающая свое последовательное движение в ЕС и НАТО, в заявлениях своих политиков начала двигаться в другую сторону".
После этого его подвергли критике члены правящей партии "Грузинская мечта". Касьянов призвал их ознакомиться с подлинником интервью, пишет СОВА.
"Грузинские политики, которые критикуют меня, должны прочесть текст целиком, его оригинальную версию, а не вырывать слова из контекста. Пожалуйста, читайте все официальные заявления в оригинале", - сказал Андрей Касьянов.