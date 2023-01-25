После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии

Министр обороны Алексей Резников после скандала с закупками продуктов анонсировал реформу питания в Вооруженных Силах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении министра в Facebook.

Резников отметил, что провел несколько встреч депутатами из Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и с членами парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики по закупке услуг питания для Вооруженных Сил Украины.

Он объяснил, что введение Каталога продуктов питания в 2016 году стало революцией, которая дала возможность покончить в ВСУ с советской практикой питания, но также создала коррупционные риски.

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"Советская система предполагает наличие только 30 видов продуктов с минимальными качественно-количественными характеристиками – мясо, птица и т.д. Когда солдат должен получать 1,7 кг еды в сутки без учета хлеба. Также она предполагает, что армия должна иметь свои свинарники, фермы, закупать раз в год картофель и есть его весь год, перебирая гнилую. Сейчас в системе каталога есть выбор из 409 позиций, из которых начпроды воинских частей формируют для бойцов рацион с энергетической ценностью 3500 калорий в сутки. Это одновременно и шаг вперед и новые риски. Ведь только курятины в каталоге семи наименований, что предполагает разные цены", – отметил министр.

Такая система в целом хорошо работает, но, по мнению Резникова, допускает лазейки для заговоров и злоупотреблений. Он желает их закрыть.

"Решение я вижу в том, чтобы ввести в ВСУ гибкую, но унифицированную систему меню. В основе формирования которого будут не деньги и калории, а единицы измерения (грамм/шт.) и калории. Это распространенный в НАТО подход", - заявил Резников .

Внедрение реформы потребует от четырех до пяти месяцев, сказал министр.

"Вызовом является то, что существуют особые требования к питанию видов, родов и сил ВСУ. Есть ВМСУ, десантники, авиация со своими особенностями. Есть различия между питанием в полевых условиях на фронте и в пункте постоянной дислокации. Весь этот массив нужно проработать. Мы начали готовить почву для этих изменений осенью, но во время войны должны действовать аккуратно, ведь непрерывность поставок продовольствия – безусловный приоритет", – добавил министр.

В результате реформы в армии появятся веганское, халяльное, кошерное, постное меню.

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"Я буду обращаться к рынку с просьбой поддержать переход на систему меню. Также я буду находиться в постоянном диалоге с рынком, чтобы обеспечить стабильное питание в течение переходного периода", – заявил Резников.

Он поддержал инициативу нардепов сделать часть оборонных закупок открытыми при условии, что это не помешает безопасности поставщиков и сохранит чувствительную информацию о ВСУ.

Министр также заверил, что у него нет претензий к журналистам, публикующим обличительные материалы о закупках у армии. Министр добавил, что нет претензий к журналистам, которые распространили документы оборонного ведомства и обратился к СБУ за проверкой чиновников Минобороны и ВСУ, которые это допустили.

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Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответное ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны откинул обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.