Германия вместе с союзниками намерена передать Украине танки для двух батальонов, - Шольц

Власти ФРГ нацелены на то, чтобы передать Украине два танковых батальона с Leopard 2. Это будет сделано вместе с партнерами.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша цель - это передача вместе с нашими союзниками танков для двух батальонов", - сказал Шольц, выступая в немецком парламенте в среду. Associated Press при этом уточняет, что речь, таким образом, идет о 88 танках.

"Многие страны хотят присоединиться к нашей инициативе. Мы будем координировать этот процесс", - сказал канцлер Германии.

Ранее в среду власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. Также немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 в Украину.

Leopard 2 - основной боевой танк Бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц таких танков.

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