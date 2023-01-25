В Бахмуте контролируемая ситуация, вопрос о выходе ВСУ из города не стоит, - Генштаб

Вопрос о выходе украинских сил из Бахмута Донецкой области не стоит, ситуация там контролируемая.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это странно, чтобы сейчас выйти из Бахмута, в то время, когда там контролируемая ситуация. Удается давать отпор российским оккупантам", - сказал он в эфире телемарафона в среду.

Спикер Генштаба добавил, что пока в городе "есть подвалы, есть возможность украинским военным обороняться и держать территорию - они будут там оставаться".

Ковалев отметил, что российские оккупанты сейчас бросают все силы на то, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

"И вероятно, это та цель т.наз. "СВО", о которой говорят оккупанты, чтобы Путин мог хоть что-то показать своему электорату", - сказал он.