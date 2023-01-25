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В Бахмуте контролируемая ситуация, вопрос о выходе ВСУ из города не стоит, - Генштаб

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В Бахмуте контролируемая ситуация, вопрос о выходе ВСУ из города не стоит, - Генштаб
Вопрос о выходе украинских сил из Бахмута Донецкой области не стоит, ситуация там контролируемая.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это странно, чтобы сейчас выйти из Бахмута, в то время, когда там контролируемая ситуация. Удается давать отпор российским оккупантам", - сказал он в эфире телемарафона в среду.

Спикер Генштаба добавил, что пока в городе "есть подвалы, есть возможность украинским военным обороняться и держать территорию - они будут там оставаться".

Ковалев отметил, что российские оккупанты сейчас бросают все силы на то, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

"И вероятно, это та цель т.наз. "СВО", о которой говорят оккупанты, чтобы Путин мог хоть что-то показать своему электорату", - сказал он.

Топ комментарии

  • Юрий 60e2549a
    После отступления с Правобережья наиболее боеспособные части ВСРФ (десантнтики и морская пехота), державшие фронт на Херсонщине, были переброшены под Бахмут. Что и позволило развить наступление, которое не удавалось провести с лета.

    Что в этом плохого: потеря Соледара скорее всего будет чревата потерей Бахмута. После чего ВСРФ, скорее всего, силами тех же десантников выбеют ВСУ из Авдеевки и Угледара, которые и так много месяцев в полуокружении.
    Что в этом хорошего: такими темпами наиболее боеспособные части ВСРФ передохнут в боях за тактически ценные, но стратегически бесполезные населённые пункты. И брать Краматорск или Славянск или ещё что-то будет нечем - у ВСРФ просто не имеется другой наступательной силы.

    Но, возможно, она Кремлю уже не очень нужна. Сжечь десантников, объявить Донбасс завоёванным (похер, что это не так) и перейти в глухую оборону пополам с ракетными обстрелами. Если ВСУ не смогут регулярно вскрывать фронт - в этом состоянии конфликт застрянет на годы, если не десятилетия.
  • Ex perd
    А в чому він не правий. Подивіться на карту діпстейт, ситуація на флангах дійсно тривожна.
  • Oleg K 0ff374ed
    "У меня у знакомых знакомых" - думаю, что особо комментировать здесь нечего. Чувак, идет война, на войне гибнут солдаты, это все знают и все понимают. Но не нужно впаривать фуфло.
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