Схема закупки продуктов у Минобороны намного более скрытая и сложная, чем кажется. Коррупционные риски – в системе расчета килокалорий, - Бобровская

Увольнения в Минобороны после скандала с закупками - правильные, но не разрешат ситуацию. Часть проблемы и коррупционных рисков – в самой системе расчета килокалорий в день для бойца.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

"Хочется поставить три точки касательно питания военных и подытожить:



1. Богдан Хмельницкий – руководитель профильного департамента закупок – уволен с должности, а еще в декабре был отстранен. За профильного замминистра все в курсе.

2. Все восемь договоров проверяются наличие ошибок различного характера (технического или преднамеренного), как и наличие коррупционных рисков и скрытых схем.

3. Договоры не были подписаны Государственным казначейством, а следовательно, не вступили в силу. Идет их проверка. Подписанные до конца они не будут.

4. Пролонгированы договоры с поставщиками питания 2022 года.

5. Увольнения профильных заместителя и руководителя департамента – правильные. Но это не панацея в системе закупок. Это бег по кругу от министра к министру в разных формах", – пояснила парламентария.

По словам Бобровской, коррупционная схема намного скрытее и сложнее, чем кажется.

"Она имеет заинтересованных и вовлеченных и среди поставщиков, и в Минобороны, и в самих Вооруженных Силах. Часть проблемы и коррупционных рисков – в самой системе расчета килокалорий в день для бойца. Система в корне должна быть изменена, начиная от прозрачного и реалистичного конкурса бизнеса на поставку продуктов и заканчивая полноценным питанием военнослужащего со всеми необходимыми витаминами, белками, жирами и углеводами, а не условной кашей-хлебом-луком, потому что поставщик не может привезти им самим анонсированные продукты .

И депутатский корпус и Министерство обороны Украины работают над проведением проверок. Задача Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - держать процесс проверок на контроле, а также следить за мерами, которые будут приниматься министерством по их результатам. Это точно приоритет для нас всех на ближайшее время", - подытожила она.

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Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответное ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны откинул обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.

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