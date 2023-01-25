Бельгия выделит новый пакет военной помощи Украине

27 января министр обороны Бельгии Людивин Дедондер предложит правительству выделить Украине новый пакет военной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает RTL.

В новый пакет войдут системы ПВО и противотанковое оружие.

"В эту пятницу на заседании правительства я собираюсь предложить новую помощь именно для удовлетворения неотложных потребностей украинцев по ПВО и противотанковому оружию, а также по боеприпасам", - сообщила глава Минобороны Бельгии.

В то же время она отметила, что танки в пакет не войдут, поскольку у Бельгии нет немецкого Leopard 2. По ее словам, десять лет назад страна решила продать их по истечении сроков эксплуатации.

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В то же время, Дедондер отметила, что такие танки можно было приобрести для Украины, однако сейчас бельгийские компании ставят на них "необоснованную" цену 500 тысяч евро.

"В настоящее время есть бельгийские компании, которые делают необоснованную наценку. Цена перепродажи 500 000 евро за машины, хранящиеся в ангарах и не проходившие реставрационные работы", - сказала Дедондер.