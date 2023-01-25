США отправят Украине 31 танк Abrams за $400 млн, - Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена может передать Украине 31 танк M1 Abrams. Стоимость помощи составит $400 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Якобс.

"Источники сообщили, что администрация Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams стоимостью 400 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание CNN сообщило, что Байден сегодня выступит с заявлением о военной помощи Украине.

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