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США отправят Украине 31 танк Abrams за $400 млн, - Bloomberg

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США отправят Украине 31 танк Abrams за $400 млн, - Bloomberg
Администрация президента США Джо Байдена может передать Украине 31 танк M1 Abrams. Стоимость помощи составит $400 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Якобс.

"Источники сообщили, что администрация Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams стоимостью 400 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание CNN сообщило, что Байден сегодня выступит с заявлением о военной помощи Украине.

Читайте: Германия вместе с союзниками намерена передать Украине танки для двух батальонов, - Шольц

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Топ комментарии

  • Юрій Шамай
    Самий вумний? Тіпа там не знають що роблять?
  • Вадим Думи
    Дякую Шольц шо вибив нам ше Абрамсів, а то США не дуже і хотіли давати
  • Павло ШОвте
    Ватники под новостью о том, что Германия решила отправить Украине танки Leopard 2, пишут: «нацисты в конечном итоге получат *****».
    Совершенно верно, но есть нюанс.
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