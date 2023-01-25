Депутаты Черниговского горсовета едут во Львов поддержать мэра Атрошенко в суде: "Защитили город от россиян - защитим и от политического давления!"

Представители громады Чернигова и депутаты городского совета едут во Львов, чтобы присутствовать на заседании Львовского апелляционного суда во время рассмотрения апелляции городского головы Чернигова Владислава Атрошенко.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе защитили Чернигов от россиян, вместе защитим город и от политического давления! Мы не можем разрешить чиновникам использовать Чернигов и черниговцев в личных политических играх. Именно поэтому представители громады Чернигова, в том числе минимум треть депутатского корпуса городского совета, едут во Львов и будут участвовать в заседании апелляционного суда. Наша цель — не только поддержать своего городского голову и отстоять выбор черниговцев, но и защитить местное самоуправление и демократию в Украине в целом", - говорится в заявлении депутатского корпуса, которое прозвучало на заседании сессии Черниговского городского совета 25 января.

Также черниговские депутаты подчеркнули, что справедливое и беспристрастное рассмотрение апелляции и отмены решения суда первой инстанции по отстранению Атрошенко от должности станет важным шагом в восстановлении справедливости.

"Во время войны с Россией мы должны единым фронтом защищать наш город и нашу страну. Местные и центральные власти должны бороться не друг против друга, а за Украину", - подчеркнули депутаты Черниговского горсовета.

Смотрите: Отец украинского воина Шумея в Чернигове пытается поставить его на ноги после тяжелого ранения. ВИДЕО

Как сообщалось, 7 декабря 2022 года решением Яворовского районного суда Львовской области мэр Чернигова Владислав Атрошенко был отстранен от должности городского головы сроком на один год. Юрист Владимир Владимиров, партнер в юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" заявил, что с юридической точки зрения это решение не выдерживает критики, и правовая составляющая при рассмотрении судом дела Атрошенко была на последнем месте. Другие эксперты также обращали внимание, что статья, по которой судили Атрошенко, предусматривает только штраф, и называли решение Яворивского суда политически мотивированным. Движение "Чесно" предупредило, что такая избирательность правосудия ведет к авторитаризму. В защиту Атрошенко высказались также лидеры местных громад, Ассоциация городов Украины, Комитет избирателей Украины и другие.