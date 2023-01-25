России следует осознать, что мир все решительнее будет помогать Украине, - Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что международное сообщество все более решительно помогает Украине противостоять вторжению РФ.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Германия присоединяется к Великобритании, Франции и Польше в отправке танков в Украину. Пора России осознать, что международное сообщество все решительнее помогает Украине противостоять их варварскому и незаконному вторжению", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правительство Германии сообщило, что передаст Украине танки Leopard 2. На первом этапе Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 со склада Бундесвера. Остальные европейские партнеры в свою очередь передадут танки Leopard-2.

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