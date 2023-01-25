Вопрос передачи Словакией Украине самолетов МиГ-29 обсуждается, - министр обороны Надь

Словакия по-прежнему хочет передать Украине истребители МиГ-29, этот вопрос обсуждается с союзниками.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы обсудить передачу самолетов МИГ-29 Украине. Решение словацкого правительства зависит прежде всего от решения правительства Украины, а также от согласия союзников по этому вопросу. Мы сейчас обсуждаем. Мы не собираемся отдавать их куда-то еще. Мы все еще хотим передать их Украине ", – сказал Надь.

Министр добавил, что истребители находятся на одной из баз в Словакии.

По словам Надя, словацкая сторона с удовольствием обеспечит обучение украинских пилотов в случае передачи США истребителей F-16. "Пока этого не произошло, и наш приоритет пока - передать Украине МИГ-29, чтобы помочь Украине обороняться", - подчеркнул он.

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