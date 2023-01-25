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Вопрос передачи Словакией Украине самолетов МиГ-29 обсуждается, - министр обороны Надь

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Вопрос передачи Словакией Украине самолетов МиГ-29 обсуждается, - министр обороны Надь
Словакия по-прежнему хочет передать Украине истребители МиГ-29, этот вопрос обсуждается с союзниками.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы обсудить передачу самолетов МИГ-29 Украине. Решение словацкого правительства зависит прежде всего от решения правительства Украины, а также от согласия союзников по этому вопросу. Мы сейчас обсуждаем. Мы не собираемся отдавать их куда-то еще. Мы все еще хотим передать их Украине ", – сказал Надь.

Министр добавил, что истребители находятся на одной из баз в Словакии.

По словам Надя, словацкая сторона с удовольствием обеспечит обучение украинских пилотов в случае передачи США истребителей F-16. "Пока этого не произошло, и наш приоритет пока - передать Украине МИГ-29, чтобы помочь Украине обороняться", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Urs
    та давайте уже. С июля эти одиннадцать бортов "передают".
  • Urs
    МіГ-29AS будуть наймолодшими винищувачами у складі Повітряних Сил України, які з 1991 року не отримали жодного нового винищувача, а лише модернізовували наявні машини. У середині 2000-х років, Словаччина провела модернізацію бортів до версії AS, завдяки чому був оновлений радіолокаційний прицільний комплекс літака і була встановлена РЛПК-29М зРЛС Н019МЭ "Топаз", яка має більшу дальність огляду та завадостійкість, а також можливість обстрілу одночасно двох цілей. Були оновлені і двигуни, які отримали більший ресурс, а загальний ресурс машини був оцінений до 2035 року.
    Також у кабіні були встановлені багатофункціональні дисплеї, оновлена апаратура зв'язку та навігації за стандартом НАТО.
    Впевнений - вони також будуть пулять HARMами, як і наші МіГи.
  • Вадим Думи
    Вижу зарево на востоке, сегодня у кацапов горят пердаки
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