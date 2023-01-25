Исторический центр Одессы внесли в список ЮНЕСКО

Исторический центр города-порта Одесса включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграме.

"Исторический центр города-порта Одесса" включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой", - написал глава МКИП.

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила в Твиттере: такое решение ЮНЕСКО означает, что Одесса будет под защитой организации.

"Дипломатическая победа! Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО только что включил культурно-историческую памятку "Исторический центр города-порта Одесса в Список всемирного наследия под угрозой. Это означает, что город, украинский город Одесса, будет находиться под защитой ЮНЕСКО", - написала Джапарова.

Как сообщалось, в августе 2022 года в МКИП инициировали включение исторического центра Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. В октябре Украина официально передала на рассмотрение ЮНЕСКО номинационный файл "Исторический центр города-порта Одессы" для включения в Список всемирного наследия, а Президент Владимир Зеленский призвал провести внеочередную сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО относительно включения исторического центра Одессы в список.

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