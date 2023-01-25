Словакия готова предоставить Украине танки Т-72, если получит Leopard или другие западные модели взамен, - министр обороны Надь
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Обсуждение о передаче Украине танков Leopard из Словакии пока не ведется.
Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В прошлом году у нас было соглашение с Германией, что мы сможем передать 30 БМП украинской армии в обмен на 15 Leopard из Германии. Мы получили только один танк в декабре, и ожидаем, что с марта будем получать по два танка в месяц", - сказал Надь.
Министр отметил, что в настоящее время обсуждение возможности передачи этих танков из Словакии Украине не ведется.
"Мы предложили, что у нас есть Т-72, и мы готовы хоть завтра их вам отправить. Если будет возможность получить западные танки Leopard или другие модели в обмен", - объяснил он.